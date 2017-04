ANNONSE

I et notat navngir Abdul Wali Khan-universitetet i Mardan, nordvest for hovedstaden Islamabad, tre studenter som skal granskes for blasfemisk aktivitet. Notatet sier ingenting om at den ene studenten ble drept av sine egne medstudenter dagen i forveien, ifølge avisen Dawn.

Torsdag ble studenten angrepet etter å ha deltatt i en debatt der han snakket om sine liberale religiøse meninger. 23-åringen hadde også tidligere skrevet om sine synspunkter på nett.

Mannen ble fraktet til et lukket rom på universitetet etter debatten, men flere studenter klarte likevel å angripe ham. Her ble han skutt i hodet før han ble slått til døde, ifølge avisen.

En annen student ble skadd i angrepet.

