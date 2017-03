ANNONSE

På sin blogg forteller Pamela Anderson (49) om sin nye drømmeprins, og det er selveste Julian Assange.

Den tidligere modellen og «badevakten» beskriver Assange som «den mest intelligente, interessante og informerte mann som eksisterer».

BAYWATCH: Pamela Anderson ble verdensberømt gjennom tv-serien Baywatch.

- Og ja, jeg synes han er ganske sexy, legger hun til i dette blogginnlegget med navn «My Julian».

Les også: Assange kaller CIA udugelig

Les også: WikiLeaks: CIA har omfattende hackingverktøy til rådighet

Anderson har besøkt Assange en rekke ganger i hans hjem i Ecuadors ambassade i London. Assange har ikke forlatt ambassaden på flere år, men får nå altså jevnlig besøk av Anderson.

- Jeg har brukt nok tid sammen med ham til å bli helt sikker på hans intensjoner, og de er gode. Han er på samme side som enhver sivilist, sier Anderson.

Hun har stor beundring for mannen som står opp mot verdens største supermakt.

I bloggen skriver Anderson at Assange motstandere skyr ingen midler for å sverte ham, og at anklager om voldtekt er blant de beskyldningene som har blitt konstruert for å sverte ham. Hun viser da til den svenske siktelsen mot Assange.

Les også: Julian Assange offentliggjør sex-avhøret

Anderson avslutter sin blogg med å skrive at verden er tryggere med Assange og «jeg vil alltid så ved min Julian».