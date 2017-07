Pandadiplomati da Merkel møtte Xi

Det var duket for pandadiplomati da Angela Merkel og Xi Jinping åpnet en panda-avdeling i Berlins dyrehage onsdag.

Tysklands statsminister introduserte de kinesiske pandaene som «to meget sympatiske diplomater».

Pandaene Meng Meng og Jiao Qiing er en gave fra Kina og den kinesiske presidenten kalte dem et symbol på vennskapet mellom de to stornasjonene.

De to statslederne er enige om at Tyskland og Kina skal ha en sterkere handelsavtale. Et styrket samarbeid mellom de to landene sees på som en konsekvens av Merkels anstrengte forhold til USAs president Donald Trump, blant annet etter hans løfte om «Amerika først».

Twitter-Trump

Onsdag la Trump ut meldinger på sin private Twitter-konto, der han tar avstand fra Kina.

- USA har inngått noen av verdenshistoriens verste handelsavtaler. Hvorfor skal vi fortsette disse avtalene med land som ikke hjelper oss?

- Handelen mellom Kina og Nord-Korea vokste med nesten 40 prosent i første kvartal. Så mye for at Kina jobber med oss - men vi måtte gi det et forsøk!

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. juli 2017

G20-møte



Merkel og Xi lovet også å gjøre sitt for å minske det voksende gapet mellom land i verden, og jobbe for at denne ukens G20-toppmøte i Hamburg skal bli vellykket.

EU og 19 ledende økonomier deltar på toppmøtet som starter fredag. I tillegg deltar et knippe gjesteland, deriblant Norge. Merkel er vert for møtet.

Også Trump skal delta på møtet.

Panda-diplomati



Kinas bruk av pandabjørner som gaver omtales også som pandadiplomati. Kina har fra før av gitt tre pandabjørner til Tyskland. Den siste, 34 år gamle Bao Bao, døde i Berlin 2012, etter å ha blitt den eldste pandabjørnen i verden.

Finland og Nederland har også mottatt denne gesten fra Kina tidligere i år.

LES mer: Verdens eldste hann-panda er død



Fakta: Fakta om Kinas pandadiplomati

* Kinas bruk av pandabjørner (Ailuropoda melanoleuca) som gaver omtales også som pandadiplomati. * Første kjente tilfelle der en pandabjørn er blitt brukt i det diplomatiske spillet skjedde under Tang-dynastiet da keiserinnen Wu Zetian (625–705) sendte to pandaer til den japanske keiseren. * Tradisjonen ble gjenopptatt igjen på 1950-tallet. Mellom 1958 og 1982 ble det gitt 23 pandaer fra Kina til forskjellige land. * En av de mer kjente pandaoverrekkelsene skjedde i etterkant av president Richard Nixons besøk i Kina i 1972. (NTB)