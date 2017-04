Passasjer slept blødene ut av overbooket fly

ANNONSE

Flyet fra Chicago til Louisville ble to timer forsinket søndag, etter at politi brukte makt for å slepe en passasjer av flyet ettersom det var overbooket. Til protester både fra mannen og andre passasjerer ble mannen fjernet med makt. Flere av medpassasjerene filmet det hele, og de ble raskt spredd på sosiale medier.

Mannen blir dradd etter armene, med blod i ansiktet, og flere av medpassasjerene reagerer kraftig på politmennenes håndtering.

United Airlines har fått kritikk for fremgangsmåten, og har siden beklaget hendelsen.

- Vi hadde en passasjer som nektet å forlate flyet. Vi hadde flere kunder om bord, som ønsket å komme frem trygt og på tiden. Da mannen nektet å gå av flyet, kontaktet vi Chicago-politiet, sier talsmann Charlie Hobart til NY Times.

Flyselskapet hadde først bedt om frivillige til å ta et senere fly mot kompensasjon, uten at noen meldte seg. Deretter ble fire tilfeldige passasjerer bedt om å forlate flyet. Tre av dem gikk, mens den fjerde altså nektet.

Det er ikke uvanlig at flyselskaper selger flere billetter enn det er plasser, ettersom det ofte skjer at ikke alle benytter seg av sin reise.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik — Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) 9. april 2017

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10. april 2017

