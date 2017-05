ANNONSE

Det pakistanske flyselskapet Pakistan International Airlines (PIA) har suspendert en av sine piloter etter at han skal ha tatt seg en to og en halv times lur i Business Class-avdelingen mens en uerfaren pilot satt ved roret. Passasjerflyet, som var på vei fra Islamabad til London, hadde 305 passasjerer om bord, skriver den engelskspråklige pakistanske avisa The Dawn.

Bilde går verden rundt

Bildet av den sovende kapteinen på langdistanseflygningen går nå verden rundt, og saken er omtalt i en rekke medier, blant annet The Huffington Post, The Daily Telegraph og Pakistan Today.

Søndag opplyste Pakistan International Airlines at de har innledet en gransking av forholdet.

Det pakistanske flyselskapet PIA må tåle kritisk søkelys etter at en flykaptein skal ha overlatt styringen til en uerfaren pilot underveis fra Islamabad til London. Illustrasjonsfoto.

Bekymret passasjer klaget

Hendelsen skjedde 26. april da flykaptein og pilotinstruktør Amir Akhtar Hashmi hadde ansvaret for å få flight PK-785 trygt fra den pakistanske hovedstaden til London. I cockpiten satt også Mohammad Asad Ali, som var under opplæring. Det som skjedde var at Mohammad Asad Ali - like etter avgang - ble sittende alene i cockpit mens kapteinen krøp under et teppe på Business Class. Det hele ville neppe ha blitt oppdaget hadde det ikke vært for at en av passasjerene oppdaget den sovende flykapteinen og ble så bekymret at vedkommende sa fra til besetningen. En purser om bord ble dermed nødt til å ta med klagen i sin rapport.

Ifølge rapporten purseren skrev ble passasjeren forklart at det var to andre fra mannskapet i cockpit, men passasjeren slo seg ikke til ro med det og sa at han ville gå videre med dette og fylle ut et klagekort, går det fram av omtale av saken på nettstedet Pakistan Defence.

Flyselskapet skal ha forsøkt å beskytte kapteinen, men måtte etter hvert gi etter for press fra andre høyere opp i ledelsen, skriver The Dawn.

Faksimile fra den engelskspråklige pakistanske avisa The Dawn.

