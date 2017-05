Pastor kastet kvinne på bål for å drive ut demoner

ANNONSE

Pastor Juan Gregorio Rocha Romero og hans medhjelpere begikk ugjerningen mot Vilma Trujillo Garcia i februar. Kvinnen ble bundet til en trestamme, kastet på bålet og lå der i fem timer for å drive demoner ut av henne. Hun fikk brannskader over 80 prosent av kroppen og døde av skadene.

Juryen har funnet pastoren og de andre skyldige i drap og dommen avsies tirsdag. Aktor har bedt om opptil 36 års fengsel, selv om maksimumsstraff i Nicaragua er 30 år.

Kvinnens ektemann har tidligere forklart at tobarnsmoren ble anklaget for å være besatt og at medlemmer av menigheten påsto at hun hadde forsøkt å angripe folk med machete.

Pastoren avviste å ha gjort noe galt og sa til avisen La Prensa i februar at kvinnen falt i bålet uten at noen dyttet henne og at en demon forlot kroppen hennes. (©NTB)

