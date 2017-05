ANNONSE

USAs største bombe, GBU-43, alias «Mother of All Bombs», så dagslys i april, da USA brukte den under et angrep på IS øst i Afghanistan.

Les egen sak: USA har sluppet sin største konvensjonelle bombe over Afghanistan

Les også: Afghanske myndigheter: – Minst 90 ble drept av amerikansk bombe

- Ordet «mor» ikke bør benyttes om et dødelig våpen, sa Pave Frans til en gruppe studenter som møtte opp på et fredsarrangement i Vatikanet lørdag.

–Jeg ble fylt med skam da jeg hørte det navnet, sa han, og utdypet:

–En mor skaper liv, og denne bomben forårsaker død. Og vi kaller den oppfinnelsen en mor. Hvordan har det skjedd, spurte han.

Paven skal møte USAs president Donald Trump om tre uker. Møtet kan bli interessant, ettersom de to har vidt forskjellige syn på aktuelle temaer som innvandring, flyktninger og klimautfordringer.

«Alle bombers mor», som også går under navnet GBU-43, har en sprengkraft tilsvarende elleve tonn TNT. I april ble den brukt mot et nettverk av tunneler og huler i et afghansk fjellområde der soldater fra IS skal ha oppholdt seg.