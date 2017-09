Paven kaller klimafornektere dumme – siterer Bibelen

De som fornekter klimaendringene, kan best beskrives med et vers fra Det gamle testamente der mennesker avfeies som dumme, ifølge pave Frans.

Den katolske kirkens overhode kom mandag med et nytt, kraftig angrep på dem som tviler på om det finnes menneskeskapte klimaendringer.

– De som fornekter dette, må gå og spørre forskerne. De er veldig klare, veldig presise, sa han til journalister om bord på flyet hjem fra sitt besøk i Colombia.

Paven viser til ekspertene som mener at den globale oppvarmingen i hovedsak er menneskeskapt, og påpeker at forskernes råd ikke er «meninger tatt fra løse lufta».

På vei hjem til Vatikanet fløy paven over flere av områdene i USA og Karibia som er blitt hardt rammet av ekstremvær den siste tiden.

– Hvorfor venter vi med å anerkjenne effektene av klimaendringene? spurte paven.

Historien vil dømme dem som ikke makter å ta de nødvendige beslutningene for å hindre klimautslipp, mener han.

– Jeg kommer på et uttrykk fra Det gamle testamente: Mennesker er dumme, egenrådige, blinde.

Det er uklart nøyaktig hvilket vers pave Frans refererte til, men mennesker beskrives som «dumme» flere steder i Bibelen.

Paven har vært en sterk forkjemper for tiltak for å bekjempe klimaendringene. Han har jevnlig minnet om at verdens mest sårbare rammes hardt av økt forurensing, epidemier, kriger og migrasjon.

