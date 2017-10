Peker ut popcorn som ny synder mot tannhelse

Tannleger ser stor økning i antall tannskader som følge av popcorn-uhell.

Trodde du drops og karamell var verstingene når det gjelder folks tannhelse? Vel, nå kan du også føre popcorn opp på lista.

Den britiske avisa The Telegraph skriver at tannoperasjoner som følge av popcorn-uhell har doblet seg i Storbritannia i løpet av de siste tre årene. Hver tiende tannoperasjon gjøres nå for å utbedre skader som har kommet fra popcorn, skriver avisen.

Selv om ikke selve popcornene utgjør noen nevneverdig trussel mot tennene, er det heller maiskornene som ikke har poppet, som er den største faren.

I tillegg pekes det på at popcorn-skall som blir sittende fast mellom tennene, eller i tannkjøttet, kan skape problemer.

Popcorn-eksplosjon

Avisen skriver videre at det har vært en stor økning i salget av finere typer popcorn blant britene. Så langt i år har det blitt solgt popcorn for 104 millioner pund, eller nesten 1,1 milliarder kroner hos britiske supermarkeder.

Samtidig meldes det som nedgang i salget av popetgull.

Ifølge avisen skal britene se på popcorn som et sunnere alternativ til potetgullet, og at det er mye av årsaken til den økte populæriteten.

Kan bli kostbart

- I mine 25 år som tannlege, har nok popcorn vært inne på topp fem-listen over årsaker til at folk kommer med ødelagte tenner. For fem år siden, var kanskje én av tjue tannskader forårsaket av popcorn. I løpet av de siste to eller tre årene har det tallet økt til at hver tiende tannskade er som følge av popcorn-spising, og det tallet fortetter å stige.

Det sier tannlege Mark Hughes til The Telegraph.

Han får støtte av Dr. Uchenna Okoye, som peker på at måten man nærmest tankeløst spiser popcorn på, er med på å føre til skadene.

- Harde drops og karamell var tidligere blant de verste forbryterne når det gjelder tannskader, men de har blitt tatt igjen av popcorn. Antallet popcorn-skader fortsetter å stige siden det er en så populær snack, sier Okotye til Telegraph.

