Pentagon hevder Nord-Korea testet interkontinental rakett

Nord-Korea gjennomførte fredag nok en rakettprøveskyting. USA mener at det var snakk om en interkontinental rakett.

– Vår vurdering er at dette var et interkontinentalt, ballistisk missil, noe som var forventet, sier en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, Jeff Davis.

– Missilet ble skutt opp fra Mupyong-ni og fløy om lag 1.000 kilometer før det landet i Japanhavet, sier han.

Det japanske TV-selskapet NHK var først ute med å melde om prøveskytingen, som ble bekreftet av statsminister Shinzo Abe.

Pentagon og det sørkoreanske forsvaret bekrefter kort tid etter at Nord-Korea hadde gjennomført nok en rakettoppskyting, i strid med FN-sanksjonene som er innført mot landet.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap ble raketten skutt opp klokka 23.41 lokal tid fredag, og Sør-Koreas president Moon Jae-in kalte kort tid etter inn til et nattlig krisemøte.

Tidligere i uka siterte Yonhap en regjeringskilde i Seoul som opplyste at en ny rakettoppskytning kunne være nært forestående i Nord-Korea.

Både amerikanske og sørkoreanske medier siterte tidligere i uka etterretningsrapporter som meldte at tunge kjøretøyer og utstyr for utskyting var i bevegelse i den nordlige Pyongan-provinsen.





