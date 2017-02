ANNONSE

– Planen omfatter en bred strategi som også inkluderer diplomatiske framstøt, opplyser Pentagon-talsmann Jeff Davis etter å ha overlevert planen til Det hvite hus.

Han går ikke i detalj om innholdet, og viser til at det er et klassifisert dokument. Mattis skal senere mandag orientere det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus om anbefalingene i planen.

Planen er et resultat av at president Donald Trump i forrige måned ba om gjennomgang av USAs strategi for å kunne utrydde IS.

– Det er en plan for å raskt bekjempe IS, sier Davis.

Planen inneholder også spesifikke tiltak som vil kreve beslutninger tatt av Det hvite hus, opplyste Davis mandag, som forklarte at planen ikke er en oppramsing av punkter man kan krysse av på en liste etter hvert som man blir ferdig.

– Dette er en bred plan. Den er global. Det er ikke bare en militær plan, og det handler ikke bare om Irak og Syria, sa Davis.

Tjenestemenn som har hatt kjennskap til Mattis' vurderinger, sier planen legger økt vekt på ikke-militære tiltak, som innebærer å strupe IS' tilgang på penger, begrense rekruttering til IS og å motarbeide propaganda, som fremheves som en av årsakene til økt IS-inspirert vold i USA og Europa.

