Siktelsen mot ubåtkaptein Peter Madsen er skjerpet fra uaktsomt til forsettlig drap på svenske Kim Wall.

Madsen var fra før siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Men etter et fengslingsmøte tirsdag besluttet byretten i København å skjerpe siktelsen til forsettlig drap på den svenske journalisten.

Madsen ble også varetektsfengslet i fire nye uker.

