Peter Madsens DNA skal testes mot uløste drapssaker i Sverige

Svenske og danske politimyndigheter slår sammen DNA-registrene.

Dermed kommer Peter Madsens DNA testes mot uløste drapssaker i Sverige, melder svenske TV4.

– Vi sjekker alle mord som vi ikke får treff på mot danske registre, til og med Peter Madsens DNA, det skjer automatisk, sier kriminalinspektør Mattias Sigfridsson i Skåne til kanalen.

Siktet for uaktsomt drap



Madsen har tidligere forklart at den svenske journalisten Kim Wall døde som følge av en ulykke om bord på ubåten hans og at han deretter «begravde henne til sjøs».

Ubåtkapteinen er siktet både for overlagt drap og uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. København Byret har valgt å fengsle Madsen på bakgrunn av uaktsomt drap, mens retten ennå ikke har tatt stilling til siktelsen for overlagt drap.

Journalisten Kim Wall forsvant 10. august da hun var på reportasjetur med den danske oppfinneren Peter Madsen i hans hjemmebygde ubåt. Dagen etter ble ubåten funnet i Køge Bugt mens den var i ferd med å synke. Halvannen uke senere ble kroppen til Wall funnet i sjøen, men armer, bein og hode var fjernet.

Innrømmer likskjending

Peter Madsen ble pågrepet og er varetektsfengslet, siktet for drap. Han har altså forklart at Wall døde da hun ble truffet i hodet av en 70 kilo tung luke om bord i ubåten da de skulle klatre opp i kommandotårnet etter oppstigning.

Han dumpet henne deretter i sjøen, har han sagt, og dermed sagt seg skyldig i likskjending. Men han nekter for å ha partert Wall.

Forklaringen om at hun skal ha blitt truffet i hodet stemmer ikke overens med funnene som politiet gjorde før helgen.

Dansk politi fant Walls hode og bein, og hodet er ikke påført ytre skader, og det stilles derfor spørsmål ved ubåtkapteinens forklaring.

Mest sett siste uken