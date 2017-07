Polens president Andrzej Duda har signert en lov som innebærer at justisministeren kan utnevne lederne for alle landets domstoler.

Duda har lagt ned veto mot to andre lover som den høyrepopulistiske regjeringen har utarbeidet som ledd i en større rettsreform, og som hadde fått grønt lys av nasjonalforsamlingen.

Kritikere mener at også den tredje loven, som Duda ifølge presidentens kontor godkjente tirsdag, truer domstolenes uavhengighet.

Opposisjonstilhengere demonstrerte mandag kveld i et forsøk på å få Duda til å legge ned veto også mot denne loven, men uten å få gjennomslag.

En av lovene som Duda ikke vil godkjenne, ville åpnet for at justisministeren kunne ha sparket alle de nåværende høyesterettsdommerne for så å erstatte dem med dommere som han selv har valgt.

Ikke gå glipp av disse populære videoene: