Politiet beskriver Sverige som et «smørbrødbord» for kriminelle

Ny politirapport: Verre vil det bli.

Internasjonale ligaer som kommer til Sverige for å stjele og siden selge varene i utlandet kommer bare til å øke. Det er politiets egen prognose.

Og ifølge politiet er årsaken lave straffer, prioritering av grov kriminalitet og få grensekontroller gjør Sverige til et populært land for utenlandske ransligaer. Det skriver SVT.

- Jeg har jobbet med dette i mange år, og selvsagt blir man litt oppgitt. Det er vanskelig å komme til livs. Mange blir pågrepet, men dessverre er det å komme til Sverige som å komme til et smørbrødbord; Man spiser og drar herfra mett, sier politiinspektør ved Nasjonal operativ enhet, Bo Löf, til SVT. Han arbeider blant annet med å kartlegge det internasjonale kriminelle nettverket i Sverige.

Löf mener noe av årsaken er lave straffer og at det er enkelt å ta seg inn i både Sverige og EU, i prinsippet gjør at landet har åpne grenser.

- Vi gjør så godt vi kan, vi gir ikke opp, men vi strekker ikke til helt enkelt. Grove lovbrudd får førsteprioritet, og visse saker må vi legge til side for å ta tak i senere.

BOMBE: Inngangspartiet til politihuset i Helsingborg ble totalødelagt da en bombe gikk natt til 17. oktober.

Utenlandske ligaer



Landene ligaene kommer fra er i hovedsak Litauen, Polen og Romania. Også Bulgaria, Georgia og Estland og Latvia nevnes, men i mindre grad, står det i politirapporten «Mobil organisert kriminalitet».

Rapporten beskriver hvordan de kriminelle har etablert en bred infrastruktur for å ta seg inn og ut av landet med utbytte. Den peker også på hvordan de utenlandske har knyttet kontakt til kriminelle bosatt i Sverige, og at vil føre til en økning av slik kriminalitet i fremtiden.

I 2015 ble 22.800 innbrudd i private hjem anmeldt. Politiet antar at av disse står utenlandske ligaer for 30-50 prosent. Når det gjelder tyveri av båtmotorer, bildeler og deler til jordbruksmaskiner, er gjerningspersonene i all hovedsak fra utlandet.

Sendes ut av landet

Denne uken viste Nettavisen en overvåkingsvideo av hvordan en slik liga har brukt rene Hollywood-metoden for å rane til seg store verdier. I fart på motorveien, i ly av mørket, har ranerne brukt panseret på en personbil til å ta seg helt inntil Postnords verditransporter, klippet opp plomberinger og låser, og fått med seg millioner verdt av elektroniske varer.

Ifølge selskapet er lesebrett, pc’er og mobiltelefoner til en verdi av 2,5 millioner kroner stjålet i løpet av sommeren, og deretter sendt til Romania for videresalg.

- Vi har sett det før. Når man sporer varene kan man i visse tilfeller se hvor det går fra og da kan vi se at det befinner seg utenfor Sveriges grenser, sier sikkerhetssjef i Postnord, Alexis Larsson.

Politiet angripes



Svensk politi har også selv sagt at de ikke har mulighet til å ta fatt på alle kriminalsaker, ettersom de har hendene fulle med drapsetterforskninger. Gjeng-volden er økende, samtidig som de samme gjengene øver vold mot nettopp politi også.

De siste ukene har svensk politi opplevd flere regelrette angrep på både politistasjoner og ansatte.

POLITIANGREP: Flere skudd ble avfyrt mot bostedet til en politimann. Skuddene var så kraftige at de gikk gjennom huset og minst ett skudd traff nabohuset..

I Helsingborg ble inngangspartiet på politihuset blåst iluften, og få dager etter ble hjemmet til en polititjenestemann og hans familie pepret med skudd fra et automatvåpen, så kraftig at noen av kulene gikk tversgjennom huset og traff det bak.

Ingen ble skadd i de to tilfellene, men svensk politi ser svært alvorlig på angrpene, og sier det også er et angrep på samfunnet.

Sjokkerende beskrivelser



I sin kronikk «Mine politikolleger sjekker om det er sprengladningerplassert under bilene», forteller politi og hovedvernombud i Helsingborg, Åsa Wulff, om en jobbhverdag med trusler fra et kriminelt miljø som blir stadig hardere.

- Politi. Et yrke som lenge var, og fortsatt burde være, et drømmeyrke. Et yrke som i stedet nesten fullstendig har mistet sin status, tappet i lønn og vilkår, som lider under ressursmangel i et samfunn som preges av en økende kriminalitet i et hardere miljø, skriver Wulff blant annet.

