Politiet beslagla bryllupsklar Lamborghini verdt 1,7 millioner

Skulle feire bryllup med superbil. Så dukket politiet opp med dårlige nyheter.

Politiet i West Yorkshire beslagla nylig en bryllupspyntet Lamborghini Huracán.

Årsaken? Bilen manglet forsikring.

Dermed beslagla politiet bilen, og benyttet samtidig muligheten til å legge ut en Twitter-melding med et lite stikk til bileieren.

- «Gratulerer med bryllupsdagen, kan jeg få bilnøklene», sa en av politioffiserene til brudgommen. Beslaglagt fordi bilen manglet forsikring. Sjåføren er rapportert, skriver politiet i West Yorkshire, og avslutter meldingen med hashtaggen #Lamboseizey, et ordspill på Lamborghini og seized, altså beslaglagt.

Det er ikke kjent hvordan selve bryllupet gikk etter at politiet dukket opp.

Ifølge den engelske avisa The Telegraph koster bilen 160.000 pund i Storbritannia, noe som tilsvarer nesten 1,7 millioner kroner.

Bilen er en av toppmodellene til det italienske bilmerket, og er oppfølgeren til den populære bilmodellen Lamborghini Gallardo.

Huracán har vært på markedet siden 2014, og er svært rask. 0-100 km/t er unnagjort på 3,2 sekunder, 0-200 km/t rar 9,9 sekunder.

Selv om toppfarten er oppgitt til å være 325 km/t fikk ikke bileieren muligheten til å teste hestekreftene på bryllupsdagen. I stedet var det altså politiet som fikk ta en tur i den hvite superbilen.

