Politiet ble advart fire år før Adam Lanza tok livet av 20 barn

«Det var ingenting Newport Police Department kunne gjøre».

NEW YORK (Nettavisen): Tolv dager etter den grusomme skolemassakren i Newtown i Connecticut 14. desember 2012, fortalte en mann til FBI at han allerede fire år tidligere hadde advart myndighetene om at massemorderen – Adam Lanza – hadde snakket om å drepe barn på skolen. Lanza hadde også snakket om å drepe sin egen mor, fortalte mannen til FBI.

Det føderale etterforskningsbyrået har nå offentliggjort 1500 sider med dokumenter fra etterforskningen av Sandy Hook-massakren, hvor Adam Lanza først tok livet av sin egen mor og deretter drepte 20 barn og seks lærere ved denne barneskolen.

Dokumentene inneholder blant annet vitnemålet fra mannen som kom med advarselen i 2008.

Mannens navn er fremdeles sensurert, men det kommer fram at han i desember 2008 kontaktet politiet i Newtown og fortalte at han hadde informasjon om Adam Lanzas planer om å drepe sin mor og skyte barn som var elever på Sandy Hook.

«Mannen ble fortalt av politiet i Newtown at Lanzas mor eide våpen og at det ikke var noe Newtown-politiet kunne gjøre med det», står det i vitnemålet.

Alle våpnene i Lanzas hjem var kjøpt på lovlig vis av hans mor, Nancy Lanza, som ifølge andre vitnemål var svært begeistret for våpen og hadde tatt med seg sønnen til en lokal skyteklubb.

Et kvinnelig vitne fortalte at hun hadde kontakt med Adam Lanza gjennom internett to og et halvt år før massakren. Hun visste at han var besatt av masseskytinger og hadde laget en egen liste hvor han på nøysomt vis førte opp detaljer om en rekke masseskytinger.

I 2005 fikk Adam Lanza diagnosen Aspergers syndrom, en nevropsykologisk utviklingsforstyrrelse som påvirker sosial interaksjon med andre.

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom Aspergers og voldsbruk, påpeker The New York Times.

ADAM LANZA avbildet et ukjent sted i 2005.

BARNESKOLEN SANDY HOOK i sorg etter masseskytingen i 2012. Nå viser dokumenter som FBI har offentliggjort at politiet i Newtown ble advart mot Adam Lanza allerede i 2008.

Ifølge FBI-dokumentene hadde Lanzas mor i november 2012 vært bekymret fordi sønnen ikke hadde gått noen steder på tre måneder og kun kommuniserte med henne via e-post, selv om han bodde hjemme hos henne.

Ganske nøyaktig fire år etter politiet i Newtown ble advart i desember 2008, skjøt Adam Lanza sin egen mor mens hun sov hjemme om morgenen 14. desember, før han reiste til Sandy Hook barneskole og drepte 20 barn og seks ansatte og deretter tok sitt eget liv.

