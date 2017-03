Politiet frigir grotesk video i kampen mot familievold

ANNONSE

Det sier britiske Marianne Standeven til Birmingham Mail. Den 47 år gamle kvinnen ønsket selv at politiet skulle offentliggjøre den groteske videoen som viser hvordan hennes tidligere partner banket henne opp og kastet henne ned trappen.

- Bare hvis du går gjennom det, eller har gått gjennom det, så kan du forstå hva de gjennomgår. Jeg kan ikke forklare det for noen. Den mentale torturen vil påvirke deg for alltid. Men kom deg ut, reis deg opp, og du vil få rettferdighet.

Politiet i Birmingham, som har offentliggjort videoen, sier at den 37 år gamle gjerningsmannen fikk 10 år og seks måneders fengsel for overfallet.

- Vi håper at den lange dommen vil hjelpe henne å komme over angrepet og forsikre henne om at han vil sitte i fengsel lenge, skriver politiet. Politiet oppfordrer alle som har opplevd vold i nære relasjoner om å ta kontakt for å få hjelp.

I Norge har politiet denne siden der du kan ta kontakt hvis du lever i et voldelig forhold. Hvis det gjelder deg: Klikk her og få hjelp.