Politiet frykter flere gjengrelaterte drap i Stockholm

– Vi har hatt et stort antall grove forbrytelser og skytinger i Stockholm den siste tiden. De siste dagene har vi hatt fem drap i Stockholm. Selvfølgelig er det urovekkende og svært alvorlig, sa regionpolitisjef Ulf Johansson på en pressekonferanse torsdag.

Der ble det opplyst at politiet etterforsker 47 drap og 57 drapsforsøk for øyeblikket, bare i 2017 har det være 17 skyteepisoder, hvorav sju har endt med drap.

Så sent som onsdag kveld ble to menn i 20-årsalderen skutt mens de satt i en parkert bil i et boligområde i forstaden Kista nord i Stockholm. Begge døde på sykehus kort tid etter. Ifølge politikilder ble de to skutt i hodet, den ene på kloss hold.

Dagen før ble en mann og en kvinne funnet skutt og drept i Hallonbergen, like sør for Kista.

Da ble også en hardt såret mann funnet i en trappeoppgang med alvorlige skuddskader i drabantbyen Alby sør i byen. Han døde senere av skadene.

Ifølge politiet kan alle drapene knyttes til gjengmiljøer. For tiden pågår det tolv gjengkonflikter i området rundt den svenske hovedstaden, seks i nord og seks i sør. I et område i sør har politiet beslaglagt 17 kalasjnikover, opplyste politiet på pressekonferansen.

Jakter på bil

Ingen er foreløpig pågrepet etter dobbeltdrapet i Kista. Politiet jakter på en sølvfarget bil som ble sett idet den forlot åstedet i full fart onsdag kveld. Bilen antas å være den samme som krasjet med en annen bil like etter, og som kjørte videre uten å stanse. Ingen er foreløpig pågrepet i saken.

I løpet av natten har politiet gått fra dør til dør i boligområdet der drapene ble begått. Torsdag patruljerte uniformert politi området, både for å skape trygghet og for å samle inn informasjon. Plassen der de to ble skutt, ligger nær stedet der en 23-åring ble skutt og drept i fjor sommer.

Narkorettssak

Etter dobbeltdrapet i Hallonbergen har politiet pågrepet tre personer som alle er mistenkt for drap.

Drapene har i svenske medier blitt koblet til en narkotikarettssak som skulle ha blitt innledet onsdag. Den drepte mannen var selv tiltalt for å ha dyrket cannabis sammen med en annen mann. I avhør har mannen oppgitt at han ble truet fordi han ville hoppe av fra narkotikavirksomheten, ifølge Dagens Nyheter.

Det har også kommet opplysninger om at mannen skal ha vært vitne til et drap i januar, men politiet vil ikke kommentere om noe av dette kan være motiv for drapene.

– Krenkede menn

Politiet mener at det vil komme flere lignende skyteepisoder i tiden som kommer, men understreker at det handler om vold innenfor særskilte gjengmiljøer, ikke mot allmennheten.

– Vi kommer ikke til å kunne kontrollere de impulshandlingene som skjer. Man pleier å si at de som gjennomfører disse forbrytelsene, er krenkede, unge menn med dårlig impulskontroll og tilgang på våpen, sier Gunnar Appelgren, fra politioperasjonen Mareld. (©NTB)

