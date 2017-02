Politiet gjennomsøker Nasjonal fronts hovedkvarter

ANNONSE

Ransakingen finner sted i partiets kontorer vest i den franske hovedstaden mandag ettermiddag. Nylig ble det kjent at partileder Le Pen anklages for å ha misbrukt penger fra EU-parlamentet for å lønne en livvakt som hadde fått en fiktiv jobb som partilederens rådgiver.

Marine Le Pen, som mandag er på besøk i Libanon, har tidligere benektet svindelanklagene.

Samtidig nærmer Marine Le Pen seg en av sine største rivaler i oppslutning til det franske presidentvalget, ifølge en ny meningsmåling.

Nasjonal fronts leder ville tatt seg greit videre i den første valgomgangen i april, med en oppslutning rundt 27 prosent, ifølge målingen som Reuters har gjengitt.

I andre valgomgang ville hun fortsatt fått problemer med å slå sine to største rivaler, tidligere økonomiminister Emmanuel Macron og den konservative kandidaten François Fillon. Ifølge målingen ville en andre runde mot Fillon endt i et nederlag med 44 prosent mot hans 56. I en eventuell kamp mot Macron ville hennes oppslutning vært på 42 mot 58.

Den sistnevnte målingen er likevel en merkbar endring siden forrige uke. Da lå Macrons oppslutning på rundt 63 prosent mot Le Pens 37 prosent.

Første runde i det franske presidentvalget starter om ni uker. (©NTB)

