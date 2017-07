Politiet rykket ut etter naboklage – ble med på moroa

Når politiet dukker opp uanmeldt til festen din, får den ofte en brå slutt. Ikke i dette tilfellet.

NEW YORK (Nettavisen): Politiet i Asheville i Nord-Carolina fikk en telefon fra en irritert beboer under USAs nasjonaldag tirsdag denne uka. Beboeren klagde over at naboene hadde laget en vannsklie som blokkerte oppkjørselen.

Da politiet ankom stedet, så de at det helt riktig var bygd en stor, provisorisk vannsklie nedover hele oppkjørselen. En pappa i nabolaget hadde laget den for å glede de rundt 20 barna som bor der under den årlige nabolagsfesten på nasjonaldagen.

Politiet var imidlertid ikke enig i at den blokkerte oppkjørselen.

- Da politiet kom, innså de raskt at det ikke var tilfellet, så de spurte om de kunne ta en tur i sklia, forteller Katlen Joyce Smith til CNN.

We've gone viral! Slip and slide Officers Jones & Lee were live on @morningdosetv this morning! Great start to the 4th! pic.twitter.com/9xuc0EhAvv — Asheville Police (@AshevillePolice) 4. juli 2017

Politibetjent Carrie Lee bekrefter at de anså vannsklia som et positivt nabolagstiltak og ikke et hinder.

- Vi så på den og fastslo at dette ikke var et problem. Så jeg sa til dem at «jeg er ikke her for å ødelegge moroa», smiler Lee. Hun ville heller være med på den.

Kollega Joe Jones håpet å slippe unna og var fornøyd med å filme Lee da hun skled nedover iført en søppelpose.

- Jeg trodde at jeg skulle klare å komme unna, for jeg er for stor til å passe i en søppelpose, men da barna dro fram en stor gummibåt, hadde jeg ikke noe valg, forteller Jones i en video som politiet i Asheville har postet på Twitter.

Asheville Police respond to call, end up joining in on neighborhood 4th of July party https://t.co/ELRc1sCa69 #LiveOnWLOS @AshevillePolice pic.twitter.com/hTCQRX7M3I — WLOS (@WLOS_13) 3. juli 2017