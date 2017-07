Politiet tror fedre og sønner står bak terrorplan i Sydney

De fire mennene som er pågrepet i Australia, mistenkt for å ha planlagt en terroraksjon, er to middelaldrende menn og deres voksne sønner.

De fire, som er av libanesisk-australsk herkomst, ble pågrepet i Sydney lørdag kveld. Ingen av dem er kjent for politiet fra før.

Politiet har foreløpig fått rettens kjennelse til å avhøre dem i sju dager uten at det forligger noen konkret siktelse.

Ifølge Sydney Morning Herald skal det ha blitt funnet en hjemmelaget bombe i den ene boligen politiet slo til mot i Surry Hills sentralt i Sydney. Politiet tror bomben skulle smugles om bord i et passasjerfly som skulle til Midtøsten.

Statsminister Malcolm Turnbull sa søndag at politiaksjonene avdekket et terrorangrep mot et fly, og politiet bekrefter at de har funnet en bombelignende gjenstand.

Kjøttkvern

Australske medier melder at terrorplanen var såpass avansert at etterforskerne tror de må ha hatt en eller annen form for hjelp utenifra. Channel 7 rapporterte at en teori er at de fikk instruksjoner fra IS i Syria.

The Daily Telegraph skriver at bomben inkluderte sagmugg og sprengstoff stappet inn i et kjøkkenredskap. Det kan ha vært en kjøttkvern som var en av gjenstandene som ble beslaglagt, skriver avisa.

Pågripelsene førte til forsinkelser i flytrafikken i Australia søndag grunnet strengere sikkerhetskontroll. Flyselskap i landet sendte meldinger til sine passasjerer om at myndighetene hadde høynet sikkerheten på alle større flyplasser i landet og ber passasjerer beregne god tid.

Utenlandsk etterretning

Politiet gikk til aksjon etter å ha mottatt informasjon fra et utenlandsk etterretningsorgan, noe som tyder på at de fikk veiledning utenifra.

Turnbull ville ikke bekrefte dette, men sa i en tid med internett, sosiale medier og chattetjenester er det ikke så langt mellom Syria og Sydney.

– Og det er nettopp det som er så kritisk ved dette – sømløst samarbeid, sa den australske statsministeren.

(©NTB)