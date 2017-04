Politikilder til Reuters: Nye skudd er avfyrt i nærheten av Champs-Elysees

ANNONSE

Meldingen kommer etter at o politibetjenter er skutt og drept på Champs-Élysées i Paris. Politiet sier det trolig dreier seg om en terrorhandling.

Politiet opplyser at den antatte gjerningspersonen drepte en politimann og såret en annen politibetjent, før han selv ble skutt og drept. Den sårede politibetjenten ble kort tid bekreftet død, melder Reuters. En annen person skal være såret.

Politiet betegner foreløpig hendelsen som en «mulig terrorhandling».

Hendelsen fant sted mellom T-banestoppene Franklin-Roosevelt og Georges V, skriver Le Parisien. Ifølge avisa har innenriksdepartementet bekreftet at den antatte gjerningspersonen er drept.

Innenriksdepartementets talsmann, Pierre Henry Brandet, sier at en mann gikk ut av en bil, før han så åpnet ild med et automatvåpen mot en parkert politibil, skriver Le Figaro.

Brandet sier angrepet virket målrettet mot politiet. Han opplyser videre at politiet har sikret området.

– Holdt vakt

Politibetjentene holdt vakt ved T-banen, sier talskvinne Johanna Primevert ved politiet i Paris til nyhetsbyrået AP. Franklin-Roosevelt-stoppet er stengt av sikkerhetshensyn, skriver Le Figaro.

En politikilde sier til BFMTV at de holder alle muligheter åpne i etterforskningen. Hendelsen fant sted i øvre del av den i underkant av to kilometer lange paradegata i den franske hovedstaden.

CNN siterer politiet i Paris på Twitter og melder at Champs-Élysées er stengt. Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna området. Det meldes om et stort politioppbud på stedet, og et helikopter er observert over området.

Angrepet torsdag kveld fant sted tre dager før den første valgomgangen i det franske presidentvalget. Frankrike er fortsatt i unntakstilstand etter en rekke terrorangrep.

Trump kondolerer

USAs president Donald Trump sier angrepet i Paris ser ut til å være et terrorangrep.

– Hva kan man si? Det tar bare aldri slutt. Vi må være sterke og vi må være årvåkne, sier Trump, og kondolerer overfor Frankrike.

Også Italias statsminister Paolo Gentiloni har sendt sine kondolanser.

