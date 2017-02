Politimann navnga mistenkte kriminelle innvandrere - skaper storm

ANNONSE

- Det jeg skal fortelle til dere skattebetalere, er forbudt for oss skattebetalende statlig ansatte å si.

Slik starter innlegget til den svenske etterforskningslederen Peter Springare, som har 47 år som politimann bak seg. Det han skriver har skapt voldsomt engasjement i hjemlandet med sin post på Facebook.

Siden det ble postet fredag er innlegget delt nærmere 20.000 ganger. Politimannen har også fått en rekke støttesider på Facebook, den største har drøye 75.000 medlemmer.

Springare fortsetter deretter med å skrive om det han kaller «et politisk korrekt alternativ i en dysfunksjonell verden«, der man «ikke sier sannheten i frykt for å støte religioner», før han ramser opp hendelser fra politiloggen i løpet av uken.

- Dette har hendt mandag til fredag denne uken: Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler, vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling, skriver han.

Spriangere har fått både kritikk og støtte for posten. Han er også blitt politianmeldt.

Årsaken er at han med fornavn har navngitt flere personer som er mistenkt for lovbruddene. Et av navnene er gjenkjennelig som svensk, resten har ikke-vestlig opprinnelse. Han påpeker også at Midtøsten, Afrika og deler av Asia skiller seg ut.

Det er lensmann i Örebro, Bo Andersson, som har anmeldt Springare.

Selv forsvarer etterforskningslederen å ha lagt ut Facebook-posten.

- Jeg står på mitt. Jeg forsøker å peke på et problem vi har i politiet, for jeg ser at vi mister kontrollen og at vi ikke klarer å håndtere disse grove lovbruddene, sier han til Nerikes Allehanda.

Göteborg er en av de byen som har hatt flere episoder med mellom politi og ungdom med innvandringsbakgrunn. Sverige har en drapsrate som er cirka dobbelt så høy som Norge, skriver Aftenposten.

I Sveige har det vært mindre offentlig debatt om innvandring, enn det har vært her hjemme. Mens noen mener Springare nå får ting frem i lyset, så peker kriminolog Jerzy Sernecki på at politimannen ikke bringer noe nytt til debatten – man vet allerede at visse land er overrepresentert blant dem som mistenkes for lovbrudd.

Sernercki mener han også overser de positive effektene.

– Innvandrernes overrepresentasjon blant leger er nesten like stor som blant mistenkte. Han ser bare det negative. Det er svært ubalansert og spiller rett i hendene til rasistene, sier kriminologen til Expressen.

I fjor fikk den norske politiinspektøren Thomas Utne Pettersen stor oppmerksomhet da han skrev et lignende innlegg, der også han tok for seg tallmateriale.

Også Utne Pettersen ble møtt med både støtteerklæringer og refs.

- Folks fremmedfrykt i forhold til denne gruppen er høyst rasjonell og berettiget, og jeg vil forsøke å vise dette med lokale og nasjonale eksempler, skrev politiinspektør Thomas Utne Pettersen.

Utne Pettersen har fått støtte, men også mye kritikk.

- Utne Pettersen tar feil i mange av sine hypoteser. Han nører opp under den generelle fremmedfrykten og slenger frem tilfeldig statistikk, skrev forfatter Tor Inge Vormedal i en kommentar.

Nettavisen fulgte opp med å sjekke Oslo Tingrett og tiltaler der en tilfeldig uke.