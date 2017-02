Politimannen Peter Springare ble stemplet som rasist og innvandrerhater - her er svaret

ANNONSE

Nå har han publisert igjen.

I sitt nye innlegg på Facebook starter Springare med å takke alle som har sendt kort, brev, blomster og andre støtteerklæringer, etter at han delte sine personlige opplevelser av hvordan det er å være etterforsker gjennom 47 år i Sverige.

Springare skrev da om det han kaller «et politisk korrekt alternativ i en dysfunksjonell verden«, der man «ikke sier sannheten i frykt for å støte religioner», før han ramser opp hendelser fra politiloggen i løpet av uken.

- Dette har hendt mandag til fredag denne uken: Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler, vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling, fortalte han på Facebook.

Fredag en uke etter forrige post har han lagt ut en oppdatering, hvor han forteller om hvor kaldt det kan være å stå alene i kulden på det han beskriver som barrikaden.

«Jeg har lært mye denne uka. Og hvor forferdelig betent tema jeg tok opp er. Men også på en brutal måte har jeg blitt klar over hvor lett det er å vri en tekst, og tolke den for noe helt annet enn hva som virkelig ble sagt fra begynnelsen. Alt som passer sin egen politisk agenda».

Videre skriver Springare.

«Jeg har også med kirurgisk presisjon blitt stemplet som rasist og utlendingshater. I tillegg overrasker det meg stort hvor mange høytstående politikere som har frarøvet meg mine egne erfaringer ved å si at jeg tar feil ».

Les hele innlegget hans her:

Mye grov kriminalitet



Gjennom innlegget ønsker Springare nå å påpeke at han på ingen måte er rasist, men at han bare beskriver virkeligheten slik han faktisk har opplevde den gjennom sine mange år i politiet.

Han ønsker fremdeles å belyse utfordringene som Sverige har i forbindelse med grov kriminalitet som er begått av innvandrere, med fokus på Örebro som et av de store problemstedene i landet.

Han avslutter med en liten kommentar til dagens triste hendelse i Sverige hvor en gutt (16) ble drept på åpen gate.

«Ahmeds pappa ville ikke at barna hans skulle dø i et sønderslitt og krigsherjet land. Han satset alt han hadde og fløy til Sverige fordi han ville gi barna sine et tryggere liv. I dag er Ahmed brutalt skutt på åpen gate i Sverige».

