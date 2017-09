Polske medier: Norsk kvinne søker asyl i Polen

Ifølge polske medier har en norsk kvinne søkt asyl i Polen. Kvinnen sier hun frykter at barnevernet skal ta fra henne datteren.

Kvinnens eldste datter skal allerede være i barnevernets omsorg. Nå frykter hun at også at en yngre datter kan bli tatt fra henne, skriver flere polske medier.

Schengen-reglene gjør at kvinnen kan bo fritt i Polen, men hun frykter angivelig at norske myndigheter vil be om utlevering av barnet og søker derfor om asyl for seg og datteren.

Ifølge polske myndigheter har ti utlendinger fra fem land søkt asyl så langt i år. Ingen av dem har fått innvilget søknaden.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?

Mest sett siste uken