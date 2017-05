Popgruppe avlyser Liverpool-konsert

ANNONSE

Tre av medlemmene i popgruppen Take That er fra nettopp Manchester, som natt til tirsdag ble rammet av et selvmordsangrep som tok livet av 22 mennesker og såret 59.

Et av ofrene var en åtte år gammel jente.

Angrepet skjedde på utsiden av Manchester Arena idet Ariana Grandes konsert ble avsluttet.

Grande utsetter turneen sin på ubestemt tid.

Dette er det mest dødelige terrorangrepet i Storbritannia siden 52 mennesker ble drept på tre T-banetog og en buss i London sommeren 2005.

Den islamske stat (IS) har påtatt seg ansvaret for angrepet, opplyser direktør Rita Katz ved SITE Intelligence Group, som overvåker terroraktivitet, i en e-post til Nettavisen.

Tirsdag melder popgruppen Take That at de har avlyst sin planlagte konsert i Liverpool tirsdag kveld.

«Av respekt for alle menneskene og familiene som ble påvirket av den grusomme hendelsen i går kveld ved Manchester Arena, har vi bestemt oss for å utsette vårt show i Liverpool i kveld. Våre tanker og bønner er med dere», skriver popgruppen på Twitter.

Tre av gruppens fem opprinnelige medlemmer er fra Manchester-området. Bandet består nå av Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen.

...we have decided to postpone our show tonight in Liverpool. Our thoughts and prayers are with you all. — Take That (@takethat) 23. mai 2017