Populær kjede solgte sko med kattepels

Pelsoppdrett har vært forbudt i Storbritannia siden 2003, men pels importeres blant annet fra Asia. Sky News har undersøkt hva som selges i kles- og skobutikker, og funnet flere som selger dyrepels merket som fuskepels.

En fiberekspert har funnet pels fra både kanin, mårhund, mink og katt.

- Vi har opplevd en økning de siste årene i antall tilfeller der ekte pels selges som fuskepels eller ikke merket som pels i det hele tatt, sier direktør for Human Society International, Claire Bass, til Sky News.

- Det er et todelt problem ved det. Først for dyrene som lider fryktelig. Det andre er at det er et problem for forbrukerne, som ønsker å handle etisk og unngå pelsindustrien.

Mårhund er blitt langt mer vanlig å drive oppdrett på i Asia de siste årene.

- De er populære blant pelsoppdrettere, blant annet fordi de får store kull. Det er ikke uvanlig at de flås levende.

Både skomerket Missguided og varehuset House of Fraser har solgt produkter med ekte pels, som er merket som fuskepels. Begge selskapene er mot pels, og begge har fjernet varene etter Sky News avsløring.

- Vi vil aldri med viten og vilje lure kundene våre, som vi mener har rett til å vite hva det er de kjøper. Vi ser med bekymring på at pels blir merket som noe annet, sier en talsperson.