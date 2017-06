Populært turistmål i Mali under angrep

ANNONSE

Artikkelen oppdateres

Et feriested i Mali, populært blant vestlige turister, er under angrep av væpnede menn, melder BBC.

Flere skudd er løsnet, melder vitner.

En representant for FN-styrken i landet sier at det er snakk om et terrorangrep, at det er døde og at det er tatt gisler, melder nyhetsbyrået Associated Press.

Det vest-afrikanske landet har kjempet mot jihadist-opprørere i flere år, og ifølge AFP sier regjeringen at jihadister står bak angrepet.

Sikkerhetsstyrker forteller til Independent at det er et angrep rettet mot luksus-resorten le Campement, i utkanten av hovedstaden Bamako.

Soldater og franske antiterrorstyrker er på stedet, der det er mye synlig røyk.

- Situasjonen er under kontroll, sier Baba Cisse, en talsmann for Malis sikkerhetsminister.

Mali har tidligere vært åsted for en rekke angrep fra islamistiske ekstremister.

I 2015 ble gjester og ansatte tatt som gisler på Radisson Blu hotell i Bamoko, og 20 mennesker ble drept. Den gang tok Al-Qaidas nordafrikanske forgrening på seg ansvaret.

Siden da har landet vært under unntakstilstand, sist forlenget i april i år. Frankrike har en fredsstyrke med 11.000 soldater i landet.

KART: Angrepet skjedde på feriestedet Le Campement (Campement Kangaba) i utkanten av hovedstaden Bamako.