President Donald Trump om sexanklagene mot filmmogul: - Jeg er ikke overrasket

Den amerikanske presidenten har kjent Harvey Weinstein i mange år.

Hollywood og den amerikanske filmbransjen er sjokkert over en ny sexskandale som rammer filmindustrien. Én av Hollywoods mektigste filmsjefer, Harvey Weinstein (65), har de siste dagene blitt anklaget for å ha sextrakassert en rekke kvinner siden 1990-tallet.

Blant anklagerne finner vi skuespillere som Ashley Judd og Rose McGowan. Ifølge amerikanske medier skal Weinstein også ha inngått forlik med en rekke tidligere ansatte og bekjente over årenes løp som følge av beskyldninger om trakassering.

Én person som hevder han ikke ble tatt på sengen over anklagene, er ingen ringere enn den amerikanske presidenten Donald Trump. Spurt av en journalist, svarte Trump at han «ikke er overrasket» over nyheten.

- Jeg har kjent Harvey Weinstein lenge. Jeg er ikke det minste overrasket, sier den amerikanske presidenten.

- Jeg gjør hva jeg vil



Donald Trump har selv opplevd massiv kritikk for hvordan han selv behandler kvinner. Under valgkampen i fjor høst dukket det opp et klipp fra 2005, som avslørte den sittende presidenten i grov prat om hvordan han «tafset» på kvinner.

Videoen ble tatt opp i 2005 og ble lekket til Washington Post. Donald Trump befinner seg inne i en buss under opptaket og vet tilsynelatende ikke at lyden blir tatt opp. I samtale med radiovert Billy Bush forteller Trump om hvordan han prøver seg på kvinner.

- Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner. Jeg bare begynner å kysse dem. Det er som en magnet. Bare kysser. Jeg venter ikke engang. Og når du er en stjerne, lar de deg gjøre det. Du kan gjøre hva som helst, kan man høre Trump si i klippet.

Blant annet ble uttalelsen fra Trump: «grab'em by the pussy», gjengitt en rekke steder.

I samtalen snakker Trump og Bush om TV-verten og journalist Nancy O'Dell. Trump forteller at hun er gift, men at han «prøvde seg på henne» i Palm Beach. «I did try and fuck her. She was married», sier han blant annet. De kommer også med vulgære kommentarer om kvinnen som møter dem utenfor bussen, skuespilleren Arianne Zucker.

UBESTEMT PERMISJON: Harvey Weinstein ansees som en av de mektigste personene i den amerikanske filmbransjen. Han er nå på ubestemt permisjon etter han har blitt anklaget for å ha sextrakassert en rekke kvinner siden 1990-tallet.

- Garderobeprat

En rekke personer mente Trump burde trekke seg som presidentkandidant da klippet ble kjent. Selv forsvarte Trump klippet med at det var «locker room talk» - «garderobeprat».

Den posisjonen ser han fortsatt ut til å holde, for i samme intervju blir presidenten spurt om hans egen video sammenlignet med anklagende mot Weinstein.

- Det er garderobe(snakk). Det er garderobe(snakk), gjentar presidenten.

- Permisjon på ubestemt tid

Amerikanske medier skriver at Weinsteins handlinger har vært en dårlig skjult hemmelighet i Hollywood.

– Kvinner har snakket om Harvey oss imellom i lang tid, og det er på høy tid at det blir tatt opp i offentligheten, har Judd uttalt skriver New York Times.

Filmprodusent Harvey Weinstein har vært i filmbransjen siden 1980-tallet. Weinstein ansees som en av de mektigste personene i filmverden og har blant annet produsert filmer som «Pulp Fiction», «Shakespear in Love» og «Good Will Hunting». Etter anklagene har Weinstein tatt permisjon på ubestemt tid fra selskapet The Weinstein Company.

