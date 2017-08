President Trump svarer på spørsmål om uværet Harvey i Texas

«Harvey» har ødelagt for milliarder, og stadig flere mennesker evakueres.

Etter dager med enorme nedbørsmengder i Texas, der menneskeliv har gått tapt og skader for milliarder er resultatet, reiser president Donald Trump til delstaten tirsdag.

Måten han takler katastrofen på, anses som en viktig test for den amerikanske presidenten.

- En familie



Trump holder mandag pressekonferanse sammen med den finske presidenten Sauli Niinstö. Det er det første offisielle møtet mellom de to landenes statsledere siden 2002.

- Vi er en amerikansk familie, vi lider sammen som en familie og vi holder ut sammen. Vi støtter dere 100 prosent, sa Trump da han åpnet pressekonferansen med en tale.

Han roste deretter hjelpemannskapenes innsats i de rammede områdene, og sier han vil reise til Texas tirsdag, for å vende tilbake i helgen, og da også besøke Louisiana, som også ser ut til å bli hardt rammet av Harvey.

Trump tok deretter opp Finlands nylige terrorangrep, der to personer ble knivdrept og åtte skadd.

- Vi støtter dere solidarisk, vi må alle jobbe sammen for å bekjempe terror og den onde ideologien. Vi er takknemlige for Finlands støtte i kampen mot terror, og for deltakelsen i koalisjonen som kjemper mot IS.

- Det er en kamp mellom barbarisme og sivilisasjon.

Se president Trump holder pressekonferanse sammen med Finlands president Niinistö:

Enorme skader



Tusenvis av mennesker har måttet søke tilflukt på hustak og andre høyereliggende steder i påvente av hjelp for å slippe unna vannmassene i USAs fjerde største by Houston. Flyplassene og veier er stengt, og folk må evakueres med helikopter.

Ifølge meteorologer vil flommen bli verre de nærmeste dagene, før den langsomt trekker seg tilbake når Harvey omsider flytter seg og svekkes.

Mandag ettermiddag amerikansk tid har politiet i Dickinson sørvest i Texas beordret byens 20.000 innbyggere om å evakuere. Byen ligger lavt i terrenget, og langs elva Dickinson Bayou, og politiet har satt igang evakuering ettersom de mener infrastrukturen ikke vil fungere dersom innbyggerne ikke drar nå.

