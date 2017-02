President Trump visste om Flynns samtale i minst 18 dager

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag fortalte president Donald Trumps pressetalskvinne Kellyanne Conway til tre forskjellige morgenshow at general Michael Flynn tilbød seg å gå av fra stillingen som rådgiver innen nasjonal sikkerhet for president Donald Trump.

Hun sa også at Trump ba henne om å si dette.

- Michael Flynn har bestemt at det var best å trekke seg. Han visste at han hadde blitt en belastning og tok den beslutningen, sa Conway til The Today Show ifølge CNN.

Noen timer senere sa pressesjef Sean Spicer at Trump ba Flynn om å trekke seg.

- Presidenten var bekymret over at Flynn hadde villedet visepresidenten og andre. Dette førte til at presidenten ba Flynn om å gå av. Dette handlet til slutt helt enkelt om tillit. Presidenten konkluderte med at han ikke lenger hadde tillit til sin rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet, sa Spicer.

- Ikke ulovlig



26. januar ga Justisdepartementet ifølge Spicer beskjed til Det hvite hus om at Flynn hadde feilinformert dem om innholdet i samtalen med Russlands ambassadør i USA og at de faktisk hadde diskutert sanksjoner.

Et sentralt spørsmål er om Donald Trump ba Flynn om å diskutere dette med ambassadør Sergej Kisljak eller ikke. Dette kan i så fall bryte med «Logan-loven», som forbyr uautoriserte amerikanere å forhandle med fremmede nasjoner som er i konflikt med USA.

Spicer forteller at første prioritet var å finne ut om Flynn hadde gjort noe ulovlig eller ikke, og at Det hvite hus etter hvert konkluderte at han ikke hadde brutt loven.

Denne prosessen førte angivelig til at det tok 18 dager fra Det hvite hus ble informert og fram til president Trump ba Flynn om å trekke seg, noe som visstnok først skjedde mandag 13. februar.

Sparket på grunn av avisoppslag?



- Det eneste nye i denne perioden, var at The Washington Post publiserte en artikkel om at Flynn løy, påpeker David Chalian, politisk redaktør i CNN.

Pressesjef Sean Spicer svarte ikke på CNNs spørsmål om general Flynn bevisst eller ubevisst villedet visepresident Mike Pence og andre om innholdet samtalen med Kisljak.

- Det spørsmålet svarte ikke Spicer på. Han sa at det var en prosess, som utviklet seg etter at Justisdepartementet informerte juridisk rådgiver i Det hvite hus, som igjen informerte presidenten. Det ble satt i gang en etterforskning, som konkluderte med at Michael Flynn ikke hadde gjort noe ulovlig og at dette bare handlet om tillit. Dette er oppfatningen til Det hvite hus, oppsummerer CNNs seniorkorrespondent Jim Acosta.

- Spørsmålet er hva som skjer framover. Du hører fra Capitol Hill at både republikanere og demokrater ønsker høringer, legger Acosta til.

Sen. Chuck Schumer calls for an independent investigation of Flynn https://t.co/rZF2uQEnUf — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) February 14, 2017