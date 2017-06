Prins Harry: Ingen i familien ønsker å bli konge eller dronning

ANNONSE

– Huset Windsor gjør ikke dette for seg selv, men fordi det er det beste for folket, sa prins Harry i et intervju med nyhetsmagasinet Newsweek.

Videre snakket han åpenhjertig om morens død og hvordan det var å måtte gå bak kisten hennes i offentlighet i en alder av 12.

– Ingen barn burde bli bedt om å gjøre dette, under noen omstendighet, sa prinsen.

