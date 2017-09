Puerto Rico trygler USA om hjelp

Innbyggerne i Puerto Rico fortviler.

NEW YORK (Nettavisen): - Puerto Rico, som er en del av USA, kan bli en humanitær krise. For å unngå det, må dere anerkjenne at vi puertoricanere er amerikanske statsborgere. Når vi snakker om en katastrofe, må alle behandles likt.

Oppfordringen kommer fra guvernør Ricardo A. Rossello.

Orkanen Maria tok knekken på strømmen i Puerto Rico for snart en uke siden, og innbyggerne er for det meste også uten vann.

Nå håper guvernøren og de andre innbyggerne på hjelp fra Kongressen og en hjelpepakke derfra. Et mektig argument er at mange kommer til å reise fra Puerto Rico så fort sjansen byr seg, dersom hjelpen ikke kommer raskt nok og er stor nok.

- Hvis vi ønsker å unngå en masseflukt, for eksempel, må vi agere. Kongressen bør merke seg at den må handle og skaffe Puerto Rico de nødvendige ressursene, mener Rossello.

PÅ VEI BORT: Innbyggerne i Puerto Rico forsøker å fly bort fra øya, men det er få avganger. Rose Marie Garcia hadde billett bort tirsdag, men flyselskapet endret avreisen hennes til 8. oktober.

TOMT FOR VANN: Christian Mendoza hadde håpet å bruke penger på vann, men det er ikke tilgjengelig i butikken. Det eneste han finner er bokser med juice.

OVERLEVDE: Katten til Jose Trinidad står på en haug av kaos i deres jordskjelvrammede hjem i Montebello i Puerto Rico.

PRESSEKONFERANSE: Direktøren for det amerikanske nødhjelpsbyrået FEMA snakker med journalister om Puerto Rico utenfor Det hvite hus tirsdag 26. september.

Det er også mangel på drivstoff på den karibiske øya, som er et selvstyrt territorium som tilhører USA og har gjort det siden 1898.

Drivstoffmangelen kan bli skjebnesvanger, advarer direktør Domingo Cruz Vivaldi ved San Jorges barnesykehus i San Juan.

- Vi snakker om en krise nå. Sykehuset trenger diesel hver dag, rundt 7500 liter. I går gikk vi tomme klokken seks om morgenen og var uten elektrisitet fra 06.00 til 14.00. Åtte timer uten strøm, sier Cruz Vivaldi til CNN.

Cannabis Angel Nebot og hans kjæreste, Ixia Milly Rivera, forteller til The New York Times at de tilbrakte helgen på å jakte etter vann. De fant ingenting.

- De gir oss ingenting, ikke engang håp. Kom i det minste hit og gi oss håp, selv om det er en løgn, sier Nebot.

