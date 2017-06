AVVISER HACKING: Vladimir Putin utelukker ikke at enkelte «patriotiske» kan ha stått bak hacking under det nåværende kjølige forholdet mellom Russland og Vesten. Men han avviser kategorisk at russiske myndigheter har vært innblandet. Foto: Dmitri Lovetsky (AFP)

Putin avviser at tysk valg er truet av russisk hacking

Den russiske stat har aldri vært involvert i hacking, og den har ingen hackere som vil forsøke å påvirke valget i Tyskland, hevder president Vladimir Putin.