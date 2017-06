Putin oppfordrer til klimasamarbeid med Trump

ANNONSE

Verden må samarbeide med Trump i klimaspørsmål, sa den russiske presidenten under en økonomisk konferanse i St. Petersburg fredag.

– Dere bør ikke bråke mer om dette, men i stedet legge til rette for samarbeid, sa Putin, som viste til at Trump sier han vil forsøke å reforhandle Parisavtalen.

– Dersom en så stor utslippsnasjon som USA ikke vil samarbeide helt og fullt, vil det ikke være mulig å få til noe på dette området, sa Putin.

Frankrikes president Emmanuel Macron har slått fast at det er helt uaktuelt å reforhandle Parisavtalen, som så å si alle land i verden har sluttet opp om.

STYRKER SAMARBEIDET: Donald Tusk sier at EU og Kina nå knytter tettere samarbeid i klimakampen.

EU og Kina styrker samarbeidet



EU og Kina har på sin side gjort det klart at de akter å stå ved sine forpliktelser og slå ring om Parisavtalen.

Donald Tusk, president for Det europeiske råd, advarte Trump om å trekke seg ut av Parisavtalen. Nå skriver Tusk på Twitter at de fortsetter klimakampen med Kina som samarbeidspartner - uten USA.

«I dag styrker vi klimasamarbeidet med Kina. Stor feil av USA å trekke seg fra Parisavtalen. Men kampen fortsetter uten USA,» skriver Tusk.

Today we step up climate cooperation with China. Big mistake of the US to leave #ParisAgreement. But fight continues with or without the US — Donald Tusk (@eucopresident) June 2, 2017

Ingen revers



Ved åpningen av et toppmøte mellom EU og Kina i Brussel fredag lovte EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, at Parisavtalen fortsetter til tross for president Donald Trumps kunngjøring om at USA vil trekke seg fra avtalen.

– Vårt felles lederskap gir både næringslivet, investorer og forskere i Europa og i Kina sikkerheten de trenger om behovet for å bygge et lavutslippssamfunn, sa Juncker.

Han la til at enigheten med Kina er et signal til verden om at det ikke er noen revers når det gjelder Parisavtalen.

Også Kinas statsminister Li Keqiang lovte å beholde avtalen og sa at dette er «et ansvar som et ansvarlig land som Kina tar på seg».

– Vi mener at Parisavtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li ved åpningen av toppmøtet.

Li understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.

– Vi ville leve i en jungel om vi ikke hadde regler. Kina vil alltid respektere reglene, inkludert reglene til Verdens handelsorganisasjon, sa Li.

Selv om Li og Tusk var enige om å trappe opp klimasamarbeidet, ble likevel klimatoppmøtet mellom EU og Kina avsluttet uten at partene ble enige om en felles slutterklæring.