Rajoy avsetter Catalonias regjering

Nyvalg i desember.

Rajoy sier det vil bli skrevet ut nyvalg i Catalonia, ifølge Sky News vil det skje allerede 21. desember.

Rajoy kom med kunngjøringen fredag kveld etter at regjeringen hadde sittet i et over to timer langt krisemøte.

Det skjer etter at Catalonia fredag erklærte seg uavnhengig - hvorpå Sentatet tillot den spanske regjeringen å av sette Charles Puigdemontes selvstyreregjering.

Catalonias avsatte president Carles Puigdemont.

Spansk påtalemyndighet sier den vil utarbeide en siktelse mot Catalonias leder Carles Puigdemont for opprør, som har en strafferamme på 30 års fengsel.

Les mer: Catalonia erklærer uavhengighet - Senatet svarte med å oppheve selvstyret

Siktelsen vil ifølge en talsmann bli levert inn i neste uke slik at separatistlederen eventuelt kan stilles for retten. Det er en domstol som må avgjøre om det skal tas ut siktelse.

Uttalelsen kom fredag kveld etter at den katalanske regionforsamlingen vedtok en omstridt uavhengighetserklæring tidligere på dagen.

