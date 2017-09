Fere raketter har slått ned ved flyplassen i Kabul. Det skjer like etter USAs forsvarsminister Jim Mattis og NATO-sjef Jens Stoltenbergs ankomst.

Tre raketter har slått ned ved flyplassen i Kabul. Det skjer like etter at USAs forsvarsminister Jim Mattis og NATO-sjef Jens Stoltenberg ankom landet, melder afghanske 1 TV News AF.

- En rakett slo ned nær flyplassen i dag morges. Det er ikke meldt om drepte eller sårede, sier Najib Danish, talsmann for det afghanske innenriksdepartementet.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet.

Ifølge myndighetene fortsetter flytrafikken som normalt til tross for angrepet, men veier inn til Kabul er sperret av, melder den engelskspråklige afghanske TV-kanalen 1TV News AF.

Mattis og Stoltenberg skal i løpet av dagen møte president Ashraf Ghani. På programmet står også samtaler med NATO-styrker og amerikanske soldater, samt et møte i den amerikanske ambassaden. Mattis og Stoltenberg skal også holde pressekonferanse.

CBS-reporter Ahmad Mukhtar rapporterer på Twitter at han talte minst 13 eksplosjoner.

Rocket landed around Kabul Airport while US def Sec Mattis & NATO Sec Gen Stoltenberg are in Kabul. I counted at least 13 explosion #AFG