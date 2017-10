Ranstorp: Bomben i Helsingborg kan ha vært terror

Terrorforsker Magnus Ranstorp kaller bombeangrepet mot politihuset i Helsingborg et mulig terrorangrep. Ingen ble skadd da inngangspartiet ble sprengt bort.

Sveriges statsminister Stefan Löfven omtaler bombeangrepet mot politihuset i Helsingborg som et angrep på demokratiet.

Bomben gikk av i den svenske byen natt til onsdag.

Les egen sak: Eksplosjon ved politihus i Sverige

– Bombeangrepet er særdeles alvorlig. Et angrep på politiet er i forlengelsen et angrep på vårt demokrati, skriver Löfven i en kommentar.

– Vold mot politiet kan aldri aksepteres, og nå er det viktig at de ansvarlige pågripes. Nattens ugjerning viser at vi må fortsette og intensivere kampen mot den grove kriminaliteten. Med strengere lover, bedre verktøy og økte ressurser til politiet skal vi bekjempe volden og øke tryggheten, skriver han.

– Terrorangrep

Terrorforsker Magnus Ranstorp mener bombeangrepet kan ha vært et mulig terrorangrep.

– Man må være beinhard og sette inn tiltak. Dette er helt uakseptabelt. Det er ikke mange land i Europa man ser angrep mot rettsstaten på denne måten. Her har man gått rett på politiet, sier terrorforskeren til Expressen.

Han sier at det avhenger av motivet om angrepet i Helsingborg var en terrorhandling eller ikke. En terrorhandling kan ha som målsetting å tvinge offentlige organer fra å gjennomføre visse tiltak, eller det kan være et ønske om å destabilisere politiske og sosiale strukturer, eller skremme befolkningen. Hva som var motivet i Helsingborg, er foreløpig uklart.

Ingen mistenkt

Ingen ble skadd da inngangen til politihuset ble smadret i en kraftig eksplosjon natt til onsdag. Politiet har ennå ingen mistenkte.

– Hele inngangspartiet er sprengt vekk. Rutene er knust, og det er skader på dørene, sier Lennart Linderos, talsperson for brannvesenet i Skåne nordvest.

Alle vinduene i husene midt imot, 30–40 ruter, er også knust, i tillegg til ruter i bygninger lenger bort. Både justisministeren og rikspolitisjefen reagerer sterkt på angrepet.

– Ugjerningen i Helsingborg er et alvorlig angrep på rettsstaten. Samfunnet må aldri gi etter for kriminelles vold. Nå er det viktig at gjerningsmannen pågripes, skriver justisminister Morgan Johansson i en epost til TT.

Både rikspolitisjef Dan Eliasson og sjefen for politiet i Sør-Sverige, Carina Persson, sier at et angrep på politiet ikke bare er et angrep på samfunnet, men på alle innbyggernes sikkerhet.

All nødvendig støtte

Eliasson sier at det svenske politiet skal bidra med all den støtte som trengs for å beskytte kollegene i Sør-Sverige.

Områdesjef i Helsingborg-politiet, Patric Heimbrand, sa på en pressekonferanse onsdag formiddag at det er rimelig å tro at angrepet er en konsekvens av det gode politiarbeidet politiet gjør mot de kriminelle miljøene.

– Vi arbeider i grovt kriminelle miljøer, og det skaper irritasjon hos dem vi arbeider mot, sier Heimbrand.

Det er foreløpig ingen mistenkte i saken. Ifølge Kenneth Andersson i Helsingborg-politiet har det ikke noen vært trusler mot dem den siste tiden.

Hørtes i hele byen

Politiet fikk samtidig en rekke telefoner fra folk i hele byen som hørte eksplosjonen og kjente trykkbølgen.

Det er uklart hvor mye skadene på bygget vil påvirke politiets arbeid de nærmeste dagene.

I interne politikanaler heter det at skadene er store, og at det er risikabelt å bevege seg i deler av bygget. Det heter også at det dreide seg om flere kilo eksplosiver.

I Malmö er sikkerheten trappet opp ved tinghuset med ekstra politifolk som er tungt bevæpnet, etter angrepet i Helsingborg. For tre år siden ble bygget rammet av en lignende bombe i inngangspartiet.

