Rapport: – Putin beordret hacking for å hjelpe Trump

I oktober i fjor kom amerikanske myndigheter, ifølge The Washington Post, med en offisiell anklage mot Russland, hvor de påstod at russerne hadde utført en vidtrekkende hacking-kampanje for å påvirke presidentvalget i USA i 2016.

Russlands president Vladimir Putin har benektet disse anklagene.

En tidligere hemmeligstemplet rapport ble offentliggjort fredag etter at lederne for etterretningstjenestene hadde hatt et møte for å orientere påtroppende president Donald Trump.

- Rammet Clinton

Etterretningsrapporten slår fast at russiske myndigheter forsøkte å undergrave valgkampen til Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton slik at republikaneren Trump skulle vinne valget.

I rapporten som ble presentert for Trump advares det også om at Moskva trolig kan komme til å gripe inn i valgkampene til flere av USAs allierte.

Norge, Frankrike og Tyskland er tre av USAs allierte som har valg i 2017.

Det demokratiske partiet ble utsatt for hacking i fjor sommer, og påfølgende lekkasje av e-poster som førte til at partileder Debbie Wasserman Schultz måtte gå av fordi det ble avslørt at hun bevisst ønsket å motarbeide Bernie Sanders for å hjelpe Hillary Clinton til seier i nominasjonskampen.

Latterliggjøring i sosiale medier

Allerede den gang hevdet partiet at hackingen trolig var utført av russiske myndigheter.

Tidligere denne ukene ble det varslet at sjefene for FBI og CIA, samt den nasjonale etterretningsdirektøren James Clapper, skulle brife kommende president Donald Trump om hackingen av epostene til Det demokratiske partiet.

Etterretningsorganisasjonene har konkludert med at Russland sto bak cyberangrepet for å påvirke valget i Trumps favør, noe Trump har avvist og latterliggjort i sosiale medier.

Like etter nyttår uttalte Trump også at ingen datamaskiner var trygge, og at viktige beskjeder burde bli skrevet ned og sendt med bud.