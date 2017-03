Rapport: Norge er kåret til verdens lykkeligste land

ANNONSE

Norge tok i fjor fjerde plassen, men har altså rykket helt til topps i årets rapport.

Fra 2016: Norge utenfor pallen på lykkeskalaen – igjen

Fra 2015: Norge er ikke verdens lykkeligste land

Danmark har rykket ned i andreplass, deretter kommer Island og Sveits rett etter.

De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke: omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.

Norge rykker til toppen til tross for lavere oljepriser, heter det i rapporten.

Olje



- Ved å utvinne oljen sakte, og investere pengene for fremtiden istedenfor å bruke det i dag har Norge beskyttet seg mot opp og nedturer som preger mange økonomier med store naturressurser. For å gjøre dette, kreves en stor grad av gjensidig tillit, delte mål, generøsitet og godt styre, alle faktorer som hjelper Norge og de andre toppland til topps på rangeringen, skriver rapporten.

Inntektsforskjeller



Rapporten konkluderer også med at mens økonomiske forskjeller har stor betydning for folks lykke og ulykke i fattige land, er inntektsforskjeller en mindre viktig faktor i rike land. I rike land er fysisk og psykisk helse, samt personlige relasjoner, viktigere for lykken enn inntektsforskjeller.

USA

Rapporten konkluderer med at amerikanerne har blitt mer ulykkelige med årene. I 2007 var landet på 3. plass. I dag ligger USA på 14. plass. Årsaken er fallende sosial støtte, og økende korrupsjon. Det er styrke i nettopp disse faktorene som gjør de nordiske landene til vinnere.

Kina



Kina er like lykkelige/ylykkelige som for 25 år siden, til tross for en enorm økonomisk utvikling. Kineserne har opplevd en stor inntektsøkning de siste 25 årene. Baksiden av samfunnsutviklingen var økt arbeidsløshet og dårlige sosiale nett. Det førte til en lykkenedgang mellom 1990 og 2005. Siden 2005 har lykkenivået i Kina steget til nivået det var før 1990.