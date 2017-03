ANNONSE

Razziaene skjedde onsdag i VW-konsernets hovedkontor i Wolfsburg og i Audis hovedkontor i Ingolstadt, samt på Audi-fabrikken i Neckarsulm.

Ifølge Süddeutsche Zeitung og fjernsynsstasjonen ARD var razziaene ledd i granskingen av utslippsjuks.

Volkswagen-konsernet, som blant annet produserer bilmerkene VW, Skoda, Audi, Seat og Porsche, har erkjent å ha jukset med utslippsdata for over 11 millioner dieselbiler som er solgt verden over.

Jukset begynte alt i 2007 og bilene som omfattes, forurenser langt mer enn det som er oppgitt. (©NTB)

