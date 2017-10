Den spanske regjeringen øker presset mot regionmyndighetene i Catalonia.

Spanske myndigheter ga mandag Catalonias leder Carles Puigdemont frist til torsdag morgen med å skrinlegge uavhengighetsplanene og truer med å frata regionen deler av selvstyret dersom kravet ikke innfris.

Det er drøye to uker siden regionmyndighetene i Catalonia avholdt en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse, men kun 43 prosent av velgerne deltok.

Regjeringen i Madrid og spansk rettsvesen har erklært folkeavstemningen for grunnlovsstridig, og spansk politi ble satt inn for å stanse den. Det endte imidlertid med sammenstøt og kraftig kritikk av spansk politis framferd.

De to katalanske separatistlederne Jordi Sànchez og Jordi Cuixart, som etterforskes for oppvigleri, ble mandag varetektsfengslet.

Sànchez leder Assemblea Nacional Catalana (ANC), en organisasjon som kjemper for full uavhengighet for Catalonia. Det samme gjør organisasjonen Òmnium Cultural, der Cuixart er leder.

De to er anklaget for å ha spilt sentrale roller i forbindelse med demonstrasjonene foran folkeavstemningen om løsrivelse som ble holdt i Catalonia 1. oktober.

Tirsdag sa Storbritannias statsminister Theresa May at hun ikke vil anerkjenne et uavhengig Catalonia.

