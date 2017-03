ANNONSE

Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble mandag ettermiddag orientert om at mandatet for det norske bidraget i krigen mot IS forlenges med tolv måneder fra og med 10. mars 2017.

Styrken er i dag i det kurdiskkontrollerte Arbil-området i Nord-Irak, der Norge også har bidratt med et kirurgisk team til det militære sykehuset. Bidragets størrelse på rundt 60 personer videreføres når styrken nå flyttes til Anbar.

– Norske styrker i Irak skal fortsatt ikke delta direkte i kamphandlinger, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Trening og rådgivning

Forsvarsministeren sier oppdraget går ut på å trene og rådgi irakiske sikkerhetsstyrker på brigade- og divisjonsnivå samt politi og grensevakt.

– Dette inkluderer rådgivning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av operasjoner, sier Søreide. Norge vil også tilby et kirurgisk team til et militært sykehus i Anbar, tilsvarende det som er i Arbil.

– Vurderes fortløpende

Mandatet for det norske styrkebidraget er gitt med mulighet for forlengelse. Styrkebidraget vurderes i lys av sikkerhetssituasjonen og den politiske utviklingen for øvrig, ifølge forsvarsministeren.

– Etter hvert som IS presses og fratas kontroll over stadig mer territorium, endrer også koalisjonens konkrete styrkebehov seg. Det er ikke lenger behov for det norske styrkebidraget i Nord-Irak, men etterspørselen etter kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker i andre deler av Irak øker, sier hun.

