Regnværet i California forårsaker sjeldent syn

NEW YORK (Nettavisen): California har slitt med tørke i lang tid, men denne måneden har regntiden virkelig kommet til delstaten på USAs vestkyst.

Resultatet er at nabolag sliter med flom og evakueres. I Napa County har regnet også resultert i et meget sjeldent syn i Lake Berryessa, hvor vannstanden er blitt så høy at vannet for første gang på elleve år fosser ned i det gigantiske sluket som er bygd inn.

- I oktober var innsjøen i praksis halvfull. Dette er første gang at vannstanden har vært så lav i innsjøen som den deretter er blitt full og flommer over innen ett år, forteller Roland Sanford hos Solano County Vannverk til CBS News.

Sluket kalles «Morning Glory Spillway» og er 22 meter bredt på toppen, og snevres inn til 8,5 meter ved utløpet sitt i en elv 213 meter nedenfor. Det har kapasitet til å svelge unna et halvfullt olympisk svømmebasseng per sekund.

Under tørketiden i California var vannstanden i innsjøen så lav at sluket ble bruket som skateboardpark, men nå regner man med at sluket vil svelge unna vann i et par måneder framover.