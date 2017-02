Reisende ankommer USA uten problemer

ANNONSE

Advokat Alan Kaplan snakker på vegne av et knippe advokater som overvåker ankomstene til New York lørdag kveld.

Han sier ingen av dem som er dekket av innreiseforbudet, ser ut til å ha blitt holdt igjen ved ankomst, til ergrelse for USA-president Donald Trump.

Flere hundre personer demonstrerte mot innreiseforbudet utenfor flyplassen JFK International i New York lørdag 28. januar.

Natt til lørdag norsk tid ble det kjent at USAs justisdepartement har levert inn et formelt varsel om at det vil anke dommeravgjørelsen som satte president Donald Trumps innreiseforbud til side.

Trups raste på Twitter

I skrivet kommer det fram at departementet vil be en føderal ankedomstol oppheve den midlertidige forføyningen som fredag ble utstedt av en føderal dommer i Seattle. Der ble det satt en landsomfattende midlertidig stopp for innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

Samtidig har presidenten selv vært ute på Twitter igjen. Der har han blant annet spurt hvor landet er på vei når en dommer kan stanse et innreiseforbud «slik at hvem som helst, selv med onde hensikter, kan komme til USA». Han sier også at «mange svært ille og farlige personer kan strømme inn i landet».

- Meningen til den "såkalte dommeren" er latterlig og vil bli omgjort, skrev Trump på Twitter om James Robart, dommeren i delstaten Washington som fredag utstedte den midlertidige forføyningen.

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Syv land

Trump undrer seg også over hvorfor ikke advokater bruker en dommeravgjørelse fra Boston i stedet for den «latterlige avgjørelsen» fra Seattle. En føderal dommer sa nei til å videreføre en midlertidig forføyning mot presidentordren.

Advokat Kaplan sier det er en merkbar forbedring fra den nervøse stemningen som rådet tidligere, mens reisende ble avvist og sendt tilbake.

For en drøy uke siden innførte president Donald Trump et midlertidig innreise forbud for flyktninger og for borgere fra sju land med muslimsk majoritetsbefolkning: Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria. Fredag utstedte en føderal dommer i Seattle en landsomfattende midlertidig forføyning som satte presidentordren til side. Lørdag leverte justisdepartementet inn et formelt varsel om at kjennelsen fra Seattle vil bli anket.

Trump: - Vi vinner

Advokatene som har jobbet frivillig for å hjelpe passasjerer som har hatt problemer ved ankomst til New York kunne trekke et lettelsens sukk da forføyningen ble kjent, men understreker at presidentordren ikke er permanent opphevet.

De oppfordrer folk fra de aktuelle landene som har gyldig visum, til å komme seg til USA så raskt som mulig.

President Trump er overbevist om at han vil vinne fram i domstolene.

–Vi kommer til å vinne. For landets sikkerhets skyld kommer vi til å vinne, sier han. På Twitter har han langet ut mot «den såkalte dommeren» som kom med den midlertidige forføyningen. Han mener kjennelsen gjør at «mange veldig ille og farlige personer kan strømme inn i landet».

