Representantenes hus godtar Trump-budsjett

Underhuset i den amerikanske kongressen har vedtatt med knapp margin Trump-administrasjonens statsbudsjett på 4.000 milliarder dollar.

Budsjettet blir vurdert som en seier som gjør det mulig for president Donald Trump å få vedtatt forslaget om skattereform uten at demokratene skal klare å stikke kjepper i hjulene i Senatet. Budsjettet ble vedtatt med 216 mot 212 stemmer torsdag.

Skattereformen er den høyeste prioriterte saken på Trumps liste og vil bli hans første virkelige seier i Kongressen. Republikanerne framstiller skattereformen som en overmoden vitamininnsprøytning for økonomien.

Etter alt det politiske kaoset rundt helsereformen, og de mange nedverdigende tapene i Senatet, har skattereformen på nytt samlet Republikanerne rundt administrasjonens forslag. Men det er langt fram til vedtak, og kritikken har for lengst begynt å bli hørbar også i Trumps egne rekker.

Rundt 20 representanter er motstandere av ulike deler av det omfattende forslaget, særlig poster der det er uklar fordeling av utgifter mellom lokalt, statlig og sentralt nivå.

Demokratene sier at skattereformen vil være gunstig for dem som allerede har mye, og at den vil pynte på bunnlinjen for mange store bedrifter. De sier at amerikanerne med gjennomsnittlige inntekter vil få lite eller ingen glede av skattekuttene.

Skatteforslag en er svært omfattende reform med en ramme for skattekuttene på 1.500 milliarder dollar.

