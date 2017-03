Republikaner: - Amerikanere bør droppe ny iPhone for å få råd til helseforsikring

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Republikanerne har lagt fram sin plan for å erstatte «Affordable Care Act», også kjent som Obamacare. Dette er selvsagt ukas viktigste sak her i USA, ettersom den vil påvirke så mange millioner av landets innbyggere.

Planen ble lagt fram mandag kveld, lokal tid, og blant dem som stilte opp for media for å promotere helseforsikringsplanen, var Jason Chaffetz, som er formann i kontrollkomiteen i Representantenes hus.

Fjerner lovpålegg

- Vi fjerner den individuelle kjøpeplikten. Vi kvitter oss med de tingene som folk har sagt at de ikke vil ha. Og vet dere hva? Amerikanere har valgmuligheter. De er nødt til å gjøre valg. Så i stedet for å kjøpe den nye iPhonen de er så begeistret for og som de vil bruke flere hundre dollar på, bør de kanskje investere i sin egen helseforsikring. De er nødt til å ta disse valgene selv, sa Chaffetz under CNNs program «New Day».

Vel, man kan trygt si at uttalelsen engasjerte befolkningen.

Selv tennislegenden Martina Navratilova engasjerte seg.

- Så pompøst og nedlatende! skriver hun på Twitter.

Helseforsikring koster nemlig langt mer enn en iPhone. Hvis man her i USA ikke har en arbeidsgiver som dekker helseforsikring, må mange ut med rundt 30.000 kroner i året for å kjøpe det selv – og det har vært obligatorisk å gjøre dette under Obamacare. En ny iPhone 7 koster 5500 kroner.

Chaffetz: Poor People Should Stop Buying iPhones If They Need Money For Health Care - how pompous &condescending ! https://t.co/3xn3Dt0R2F — Martina Navratilova (@Martina) March 7, 2017

Jason Chaffetz, please point me to an insurance company that will sell me health for several years for the price of an iPhone. #ACA — Lee Grindinger (@LeeGrins) March 7, 2017

Good morning to everyone except Jason Chaffetz



Sent from my iPhone — Alex Press (@alexnpress) March 7, 2017

I suppose I should've remembered this while being born sick! Thank you Jason Chaffetz. https://t.co/VKkZFSSaGz — Sarah Jones (@onesarahjones) March 7, 2017

Exciting news!

Jason Chaffetz can get your family health insurance for $600 every 2 years!!! You should call him! https://t.co/2Aw3xHjV8g — BadgerStew (@BadgerStew) March 7, 2017

Tidligere president Barack Obama la for øvrig fram en lignende argumentasjon under en konferanse i 2014 (se video her).

Beholder sentrale elementer

Lovforslaget fra republikanerne beholder en del populære elementer fra Obamas lov, som eksempelvis beskyttelse av mennesker med allerede eksisterende sykdommer og at unge voksne dekkes av foreldrenes forsikring fram til 26 års alder.

Samtidig fjerner den den mest upopulære delen, nemlig at man er forpliktet til å kjøpe helseforsikring. Dette høres selvsagt bra ut for alle friske amerikanere som sliter med å betale 30.000 kroner årlig for å ha en helseforsikring.

Problemet er at det er forsikringspremiene fra friske amerikanere som finansierer kostnadene ved å behandle syke amerikanere. Kostnadene vil bli astronomiske dersom det kun er syke mennesker som kjøper helseforsikring.

Republikanernes svar på dette er å innføre en prisøkning på 30 prosent dersom man avbryter sin helseforsikring og deretter begynner å kjøpe dette igjen. Det skal motivere amerikanere til å la være å avbryte.

- Færre bli forsikret

Den nye loven, som har navnet «American Health Care Act», fjerner også avgifter som Obamacare påførte dem med høyest inntekt, forsikringsselskapene og legemiddelprodusentene, melder CNN.

Loven fjerner også den planlagte utvidelsen av Medicaid i 2020 og endrer finansieringen av Medicaid-ordningen på en måte som legger mer av det økonomiske ansvaret over på delstatene, noe som ifølge CNN vil føre til et svakere tilbud ettersom delstatene ikke har penger til dette. Les flere detaljer i den nye helseloven og konsekvensene av dem her.

Kritikere mener at den nye helseforsikringsloven i praksis vil fungere dårligere.

- Reduksjoner i Medicaid og lavere skattefradrag vil føre til at færre mennesker er forsikret under denne loven enn under ACA. Forslaget fra republikanerne ønsker å redusere myndighetenes utgifter til helse og det vil utvilsomt betyr at færre er forsikret, sier visepresident Larry Levitt i Kaiser Family Foundation ifølge CNN.

Hele lovforslaget ligger tilgjengelig her.