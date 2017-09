Republikanerne blir ikke kvitt hodepinen

Helsereformen som Republikanerne har lovet i sju år, ser fortsatt ut til å være langt unna.

NEW YORK (Nettavisen): Republikanernes forsøk på å fjerne Obamacare og erstatte den med en egen helsereformlov, har så langt vært forgjeves. I vår ble et forslag med kallenavnet Trumpcare trukket, da det ble klart at flertallet ville stemme imot.

I sommer fikk Senatets majoritetsleder Mitch McConnell jobbet igjennom et forslag som gikk til avstemning, men som ble nedstemt da partikollega John McCain ga den avgjørende stemmen.

Nå er det senatorene Lindsey Graham og Bill Cassidy som har forfattet et lovforslag som kort fortalt vil plassere mye av ansvaret for helsepolitikken lokalt hos delstatene.

Forslaget er blitt møtt med omfattende kritikk.

Over 200 forskjellige organisasjoner skal i brevs form ha fortalt senatorene at de er imot dette forslaget. Meningsmålinger viser at amerikanere flest også er imot det.

Mandag var ifølge CNN flere hundre demonstranter på plass utenfor Senatet for å protestere mot lovforslaget. Flere personer ble fraktet bort med tvang av kongresspolitiet.

EN BLIND MANN blir dratt vekk av politiet.

DEMONSTRANTER la seg på gulvet i påvente av å bli arrestert av kongresspolitiet mandag.

To republikanske senatorer – nevnte McCain og Rand Paul fra Kentucky – har allerede gjort det klart at de vil stemme nei. Susan Collins stemte nei ved forrige avstemning og tror at hun kommer til å gjøre det igjen.

- Det er svært vanskelig for meg å se for meg et scenario hvor jeg ender opp med å stemme for dette lovforslaget. Jeg har en rekke seriøse bekymringer med det, sier Collins til CNN.

Hvis alle disse tre republikanske senatorene stemmer nei, blir forslaget nedstemt. Republikanerne tåler bare to nei-stemmer. I tillegg er også Alaska-senator Lisa Murkowski nølende. Hun stemte nei forrige gang, i likhet med Collins og McCain.

Lovforslaget til Cassidy og Graham er blitt justert i løpet av helgen, blant annet i et forsøk på å dra i land Murkowskis stemme. Det er høyst usikkert om dette vil hjelpe.

En avstemning må holdes i løpet av denne uka.

Mest sett siste uken