Republikanerne valgte Roy Moore i Alabama

Den tidligere dommeren mener at Guds lov er viktigere enn USAs grunnlov.

NEW YORK (Nettavisen): - Vi må få tilbake Guds kunnskap og USAs grunnlov i Kongressen, sa Roy Moore (70) i sin seierstale.

70-åringen vant republikanernes nominasjonsvalg i Alabama og skal nå møte en demokratisk motkandidat i senatsvalget i desember.

Alabama har hatt republikansk senator siden 1997. Etter at Jeff Sessions først kom inn i Senatet, har han vunnet gjenvalg ti ganger og ble først erstattet da han tidligere i år fikk posten som justisminister i Trump-administrasjonen.

Luther Strange overtok for Sessions i Senatet da, men ble nå slått av Roy Moore, som fikk 55 prosent av stemmene.

Moore er en tidligere dommer som to ganger har vært suspendert fra jobben som Alabamas Høyesterett, som bar pistol på scenen under valgkampen og som kom ridende på hesten «Sundance» da han kom til stemmelokalet for å avgi stemme tidligere denne uka.

President Donald Trump og Senatets majoritetsleder Mitch McConnell støttet Luther Strange offentlig, mens Moore på sin side hadde tidligere Trump-rådgivere som Stephen Bannon og Sebastian Gorka.

McConnell-støttede «The Senate Leadership Fund» brukte ifølge The Washington Post nærmere ni millioner dollar på reklamekampanjer for Strange eller mot Moore. Scott Reed, en politisk rådgiver for USAs handelskammer, mener at Moores seier vil gjøre jobben vanskeligere for Trump framover.

- Enda en gang mangler Bannons strategi en logisk avslutning. Lykke til med å bevege Trumps vekstagenda framover nå, sier Reed ifølge The Washington Post.

PISTOL PÅ SCENEN: Roy Moore viser sin våpenstøtte i valgkampinnspurten.

STEPHEN BANNON var på plass for å støtte Roy Moore.

Både Moore og Strange kjørte Trumps «Make America Great Again»-agenda under valgkampen, og etter at Trumps foretrukne kandidat tapte, har presidenten omfavnet Moore.

«Jeg snakket med Roy Moore fra Alabama i går kveld, for første gang. Han høres ut som en virkelig flott fyr som kjørte en fantastisk valgkamp. Han vil hjelpe til med å #MAGA («Make America Great Again», red.anm.), skrev Trump onsdag morgen.

Under et arrangement fredag, sa Trump at han vil støtte Moore dersom 70-åringen ble nominert.

Roy Moores viktigste valgkampsak var at Gud er overlegen grunnloven. I tillegg gjorde han det klart at han støtter strengere innvandringslover, mindre føderal pengebruk og et sterkere forsvar.

Som dommer motsatte han seg ekteskapsrettighetene til lesbiske og homofile, til tross for en høyesterettsdom i delstaten fra 2015, og dermed ble han utestengt for andre gang. Første gang han ble suspendert fra dommergjerningen, var da han nektet å fjerne et monument over de ti bud i sin rettssal.

ROY MOORE valgte hest som transportmiddel til valglokalet.

LOKALPOLITIKEREN Jimmy Ziegler reagerer på valgseieren til Moore.

Moore lovet under valgkampen at han vil utfordre McConnells lederskap i Senatet og at han vil be om riksrett for føderale dommere som ikke følger hans syn på grunnloven.

70-åringens seier var med andre ord et nederlag for McConnell, som denne uka også måtte gi opp håpet om å få igjennom en helsereform.

